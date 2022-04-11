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Кучеров забил «Баффало». У него 4 гола в 5 последних играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:0). Россиянин набрал 46-е (15+31) очко в сезоне, всего он провел 37 игр.

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