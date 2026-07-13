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Фредерик Вассер: «Полностью доверяем ФИА и руководству «Ф-1» в вопросе формирования календаря сезона»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался в поддержку ФИА и руководства «Формулы-1» с точки зрения формирования календаря на остаток сезона.

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