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Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников

Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников

Бывшие полковники ФСБ были осуждены за получение взяток.Двум теперь уже бывшим полковникам ФСБ вынесли приговор по делу о взятках почти на 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма.

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