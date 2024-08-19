Тельняшка – это модно: стильные девушки в полосатых рубашках

Когда главный атрибут российских моряков является неумирающим модным трендом 19 августа значится в историческом календаре как день рождения русской тельняшки – именно в этот день в 1874 году, 150 лет назад, назад император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы для русских моряков.