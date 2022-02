Эд Ширан поделился с поклонниками очень важной новостью: в пятницу 11 февраля музыкант выпустит совместный трек с Тейлор Свифт! Судя по всему, песня станет ремиксом (новой версией) уже изданной композиции Эда The Joker And The Queen, которая вошла в его последний альбом.