"Атака на всю Россию": Югра и Тюменская область - родина узбеков. Депутат разъяснил права мигрантов на русские земли

РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Так это закономерность власть сливает России и ее народ ордам пришлых. Она предала Россию и народ. Политика по развалу не только СССР но и России идет по преступному плану Ельцинско Гайдаровского режима, а птенцы сидящие во власти с Питерским ОПГ захватившими власть, распродающие не только ее природные ресурсы но и национальные интересы народа и России. Во власти и управлении экономикой в России не могут быть люди с двойным гражданством, видом на жительство, имуществом, активами, счетами в зарубежных банках, семьями за рубежом. Процветание России и ее народа могут только патриоты своего отечества, а не временщики у которых нет не родины ни рода, они как саранча, им нужна только кормовая база. Их принцип существования англосаксов, жидомасонов, хохлов и т.д. грабеж, коррупция, воровство и т.д. России нужны рачительные хозяева земли Русской для процветания ее и народа...
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