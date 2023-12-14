Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

К программе присоединились около 1,1 млн человек Действующий в Москве проект проактивного диспансерного наблюдения позволяет следить за состоянием пациентов с хронической сердечной недостаточностью в динамике, а не только на приемах.
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