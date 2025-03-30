⚡️На столе уже есть все для аннексии Гренландии. Мы получим её, это 100% случится, — Трамп.
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⚡️На столе уже есть все для аннексии Гренландии. Мы получим её, это 100% случится, — Трамп.
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