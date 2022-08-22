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Адвокаты отстояли своих // Оправданы обвиняемые в хищении миллиарда юристы

Адвокаты отстояли своих // Оправданы обвиняемые в хищении миллиарда юристы

Мещанский райсуд Москвы полностью оправдал главу адвокатской палаты «Межрегион» Сергея Юрьева и бывшего начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко, обвиняемых СКР в особо крупном мошенничестве.

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