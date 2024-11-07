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Организацию учебного процесса младшеклассников проверили специалисты Роспотребнадзора

Организацию учебного процесса младшеклассников проверили специалисты Роспотребнадзора

Условия организации учебного процесса севастопольских младшеклассников проверили специалисты. Профилактический выезд сотрудники Роспотребназдора совместно с главной Департамента образования города провели в начальной школе образовательного центра «Бухта Казачья».

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