Организацию учебного процесса младшеклассников проверили специалисты Роспотребнадзора

Условия организации учебного процесса севастопольских младшеклассников проверили специалисты. Профилактический выезд сотрудники Роспотребназдора совместно с главной Департамента образования города провели в начальной школе образовательного центра «Бухта Казачья».
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