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Трамп изменит политику по Украине до инаугурации? Дугин одним фактом обнулил спекуляции Bloomberg

Трамп изменит политику по Украине до инаугурации? Дугин одним фактом обнулил спекуляции Bloomberg

Агентство Bloomberg пытается спрогнозировать, что ждёт мир после прихода к власти Дональда Трампа. Обозреватели утверждают, что республиканец изменит политику по Украине ещё до своей инаугурации.

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