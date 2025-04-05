Microsoft отмечает свое 50-летие, позволяя Copilot видеть то, что видите вы

На мероприятии, посвященном 50-летию компании в штаб-квартире в Редмонде (штат Вашингтон), исполнительный вице-президент Microsoft и генеральный директор по искусственному интеллекту Мустафа Сулейман подробно рассказал о новых функциях Copilot, которые сделают его настоящим компаньоном на платформах Windows и смартфонов.
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