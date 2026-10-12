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Зеленский расширил права венгерского языка на Украине, но исключил русский

Зеленский расширил права венгерского языка на Украине, но исключил русский Зеленский подписал закон, расширяющий возможности обучения на языках национальных меньшинств Украины.

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