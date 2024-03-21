Кому курсы самообороны от бабулинга? 🙃🙃🙃 На просторах интернет появилась новая услуга! Смело не носить шапку, мотивировать бабушку дожить до свадьбы, научиться отказываться от лишних пирожков.
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Кому курсы самообороны от бабулинга? 🙃🙃🙃 На просторах интернет появилась новая услуга! Смело не носить шапку, мотивировать бабушку дожить до свадьбы, научиться отказываться от лишних пирожков.