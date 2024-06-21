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Предложение на миллиард: Раскрыт тайный сговор Шольца по "Северному потоку - 2"

Предложение на миллиард: Раскрыт тайный сговор Шольца по "Северному потоку - 2"

Hannes P Albert/dpa/Globallookpress Сегодня 5,3K прочитали Немецкие СМИ раскрыли тайный сговор по "Северному потоку - 2", в котором приняло участие высшее руководство Германии, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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