«ЭнергосбыТ Плюс» запускает на Урале акцию «Весна — тают пени»

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запускает новую акцию под названием «Весна — тают пени». Согласно условиям акции, физические лица, являющиеся клиентами компании, имеют возможность избавиться от начисленных пеней за задолженность за электроэнергию, тепло и горячую воду, если оплатят свои текущие начисления и задолженность через личный кабинет с 1 апреля по 31 мая 2024 года.