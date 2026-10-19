По итогам декларационной кампании в Нижегородской области доходы свыше миллиона рублей задекларировали 89 156 жителей, что на 4 452 человека больше, чем годом ранее.
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