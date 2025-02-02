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Крокодил укусил за шею молодого «ледяного дракона» 76 миллионов лет назад

Крокодил укусил за шею молодого «ледяного дракона» 76 миллионов лет назад

Ископаемые следы охоты — отличные свидетельства отношений между хищниками и жертвами. Царапины, следы от зубов и когтей и прочие повреждения могут, во-первых, отражать динамику хищничества: как часто добыча гибла не сама собой, а во-вторых, помогают восстанавливать пищевые цепи: кто на кого охотился.

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