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Царьград

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Украинские синхронистки отказались фотографироваться с русскими соперницами в Египте.

Украинские синхронистки отказались фотографироваться с русскими соперницами в Египте.

На этапе Кубка мира по плаванию в Египте украинские синхронистки отказались фотографироваться с русскими победительницами Майей Дорошко и Татьяной Гайдай, занявшими первое место в технической программе.

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