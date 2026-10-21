Если за окном слякоть и серость, а мысли заняты бесконечным списком задач, пора сделать паузу. В этой подборке собрано максимум забавного, чтобы вы смогли перевести дух, посмеяться и подумать: «Хоть что-то радует».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым