АМАРАНТ "И звания тоже отберем!" Дума готовит вилы. Теперь нетвойнистов прижмут по полной. Список впечатляет! И это заберем Приветствую вас, друзья! Спешу поделиться радостной и скажу больше - долгожданной новостью.
Полная конфискация? На выходе закон о наказании "предателей"
Комментарии
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Беня Каценбогель
Всё правильно! Но опять же раздолье для распиловщиков конфиската. Не героям и ветеранам пойдет а нужным людям. В проекте нет способов контроля за распределением отобранного имущества.
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14 час.
Татьяна Романова
Первой в этом списке должна стать оберштурмбанфюрер СС Лайма Вайкуле:)
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13 час.
Игорь Самаров
Предвыборный гон! Ни хуя путного не примут. Как целовал ручки Песков, так и далее будет лобызать! Рыба с головы гниет...
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2 час.
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