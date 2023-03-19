Слово и дело

9 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Шумилина
    Да настучали бы друг другу по бошкам и разошлись.Всё равно дурни.Русская речь заст...
  • Malina
    а не пора ли зажравшихся чинуш пинком под ....??? И разобраться с "настроениями"  администрации Горячего Ключа!!! Или...Как прошли похоро...
  • Виталий Литвинов
    Чё, сам из таких как Пригожин был. Скока отсидел за разбой?«Обосрался и замо...

Алла Пугачева опровергла слухи о провальных концертах Меладзе

Алла Пугачева опровергла слухи о провальных концертах Меладзе

Певица Алла Пугачева опровергла слухи о провальных концертах Меладзе в Израиле. Примадонна назвала тех, кто об этом рассказывает «врунами».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх