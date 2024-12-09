Носатый рассказал, какие системы ПВО нужны Республике Молдова

Год назад Национальная армия получила из Франции радар наблюдения за воздушным пространством Ground Master 200, однако после этого на территории нашей страны были найдены дроны, не обнаруженные этим радаром.
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