Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Американцы увеличили праздничные расходы

Американцы увеличили праздничные расходы

Исследование, проведенное PwC, показало, что американские покупатели увеличат свои праздничные расходы в этом году, однако за этим также скрывается растущий стресс среди потребителей с низким уровнем доходов, передает Bloomberg.

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