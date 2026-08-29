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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Емельяненко – про Александра Волкова в 2009 году: «Ноги большие, а верх – 60-килограммового человека»

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал, какое впечатление на него произвел Александр Волков на сборах в 2009 году.

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