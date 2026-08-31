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В Актау на уборку дорог вывели спецтехнику и 40 рабочих

В Актау на уборку дорог вывели спецтехнику и 40 рабочих

В Актау ежедневно проводится санитарная очистка автомобильных дорог. Работы выполняет подрядная организация в рамках договора по содержанию городских дорог, передает inAktau.

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