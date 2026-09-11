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Илон Маск попросил «разнести» Билли Айлиш

Илон Маск попросил «разнести» Билли Айлиш

Бизнесмен Илон Маск обвинил певицу Билли Айлиш в лицемерии после того, как она начала рекламировать новый парфюм Eilish Intense стоимостью $88.

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