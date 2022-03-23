«Ювентус» изучает возможность приглашения Салаха. Вингер не может договориться с «Ливерпулем» о новом контракте

«Ювентус» изучает возможность приглашение вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Срок контракта 29-летнего хавбека с мерсисайдским клубом истекает в 2023 году.

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