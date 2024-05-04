Как отучить кошку портить мебель

Боремся с кошачьим вандализмом без вреда для питомца. Фото: Cunaplus_M.Faba GettyImages-2Дикие кошки используют для точки когтей деревья, а вот от их домашних собратьев нередко страдают мебель или свежепоклеенные обои.
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