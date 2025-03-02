О переговорах США и Украины и выводах, которые можно сделать. Все обсуждают встречу Трампа и Зеленского и заключение сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
О переговорах США и Украины и выводах, которые можно сделать. Все обсуждают встречу Трампа и Зеленского и заключение сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам.
Свежие комментарии