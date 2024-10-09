Инженерный корпус с физкультурно-оздоровительным блоком построили в Нагатино-Садовниках

На территории технопарка «Ньютон Плаза» — многофункционального комплекса, включающего высокотехнологичные предприятия, — построили инженерный корпус с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения общей площадью более 16 тысяч квадратных метров.
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