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Татар-информ

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В Татарстане стартовала программа «СВОй бизнес» для участников СВО

В Татарстане стартовала программа «СВОй бизнес» для участников СВО

Обучение по программе «СВОй бизнес» для участников СВО началось в Набережных Челнах. В течение пяти дней обучающиеся будут осваивать модули по основам предпринимательства, генерации бизнес-идей, оценке рынка, юридическим вопросам, налогообложению, финансовому планированию и мерам господдержки.

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