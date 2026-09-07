В Татарстане стартовала программа «СВОй бизнес» для участников СВО

Обучение по программе «СВОй бизнес» для участников СВО началось в Набережных Челнах. В течение пяти дней обучающиеся будут осваивать модули по основам предпринимательства, генерации бизнес-идей, оценке рынка, юридическим вопросам, налогообложению, финансовому планированию и мерам господдержки.