В МИД раскрыли, к чему приведут попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России

Попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно «выстрелу себе в ногу», заявил РИА Новости глава первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
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