Danas: Вучич не поздравил Путина с днём рождения впервые за восемь лет

Президент Сербии Александр Вучич в этом году впервые за восемь лет не направил поздравление с днем рождения российскому коллеге Владимиру Путину, заявил популярный сербский адвокат Никола Лакич 9 октября газете Danas.
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