Путин назвал серьезным испытанием три года войны: «Я почти перестал смеяться»

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин заявил, что последние два с лишним года, прошедшие с начала специальной военной операции на Украине, стали значительным испытанием как для всей страны, так и для него лично.
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