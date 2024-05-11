Җизнинең төшке ашкамы яки кичке якта эштән кайткандамы безгә кереп чыга торган гадәте бар. Минем гармунда уйнаганымны тыңлый.
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Җизнинең төшке ашкамы яки кичке якта эштән кайткандамы безгә кереп чыга торган гадәте бар. Минем гармунда уйнаганымны тыңлый.