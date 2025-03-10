Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Медик из Смоленска стала героем проекта «Время своих» на федеральном ТВ

Медик из Смоленска стала героем проекта «Время своих» на федеральном ТВ

«Оказывая первую помощь бойцам в зоне СВО, смолянка проявила не только высокий профессионализм, но и исключительное милосердие» Проект «Время своих» общественно-политической программы «Время покажет» Первого канала посвятил выпуск Марии Родиной, медицинской сестре хирургического отделения центральной больницы Рославльского района Смоленской области.

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