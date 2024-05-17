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Крымское информационное агентство

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  • Маша Иванова
    Можно-и за один-потом проживете полгода-а еще два последующих года будете себя корить за глупость и излишек эмоций)))...В Крыму можно най...
  • Леонид Ла Рошель
    Скормите этому кулинару-продавану его соль, пускай собственной ..опой почувствует всю прелесть наркоты, если успеет.В Ялте задержали ...
  • lady lyudmila
    Пусть посидит.В Крыму задержали...

Какие крымские заповедные зоны наиболее популярны у туристов?

Какие крымские заповедные зоны наиболее популярны у туристов?

Среди наиболее популярных и посещаемых заповедников в Крыму оказался Караларский природный парк (в народе – Генеральские пляжи), ландшафтно-рекреационные парки «Тихая бухта» и «Кизил-Коба», Массандровский и Мисхорский парки, Атлеш, Джангуль.

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