Какие крымские заповедные зоны наиболее популярны у туристов?

Среди наиболее популярных и посещаемых заповедников в Крыму оказался Караларский природный парк (в народе – Генеральские пляжи), ландшафтно-рекреационные парки «Тихая бухта» и «Кизил-Коба», Массандровский и Мисхорский парки, Атлеш, Джангуль.
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