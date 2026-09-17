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Автоэксперт Колодочкин рассказал о рисках заправки двигателя бензином АИ-92

Автоэксперт Колодочкин рассказал о рисках заправки двигателя бензином АИ-92

Если в автомобиль, по инструкции рассчитанный на бензин АИ-95 или топливо с еще более высоким октановым числом, случайно попал АИ-92, полностью игнорировать ситуацию не стоит.

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