Премьер-министр Италии обвинила Россию в атаке ХАМАС на Израиль

Вячеслав Денисов

Удивительно, что все особи женского пола, занимавшие и занимающие руководящие должности в "эуропе" оказываются безмозглыми дурами!.. По ихнему, когда пиндосы вместе с эуропэйцами занимались бомбёжкой и разорением Югославии - это нормально, т.е "по правилам"?!!, Когда то же самое сотворили с Ливией - это не нарушало международного законодательства?!! А когда скакуасы 8 лет бомбили и обстреливали Донбасс - это тоже нормально?