ХАМАС не стал бы нападать на Израиль в октябре 2023 года, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине.
Премьер-министр Италии обвинила Россию в атаке ХАМАС на Израиль
Комментарии
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Бендер Задунайский
Ее АннаЛена с Урсулой политике учат ?
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15 час.
Вячеслав Денисов
Удивительно, что все особи женского пола, занимавшие и занимающие руководящие должности в "эуропе" оказываются безмозглыми дурами!.. По ихнему, когда пиндосы вместе с эуропэйцами занимались бомбёжкой и разорением Югославии - это нормально, т.е "по правилам"?!!, Когда то же самое сотворили с Ливией - это не нарушало международного законодательства?!! А когда скакуасы 8 лет бомбили и обстреливали Донбасс - это тоже нормально?
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8 час.
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