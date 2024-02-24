Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Удивительно, что все особи женского пола, занимавшие и занимающие руководящие должности в "эуропе" оказываются безмоз...Премьер-министр И...
  • Вик Норд
    Ничего,ещё с десяток лет,и вас научат порядку,кому положено будут сидеть,остальные будут восстанавливать "географию С...В Литве осквернил...
  • Вик Норд
    Россия ПОКА проигрывает в этом плане ТАКТИЧЕСКИ,а в стратегическом будущем,мы еще посмотрим чьи жизни важны в Америке...Преддверие весны…

Премьер-министр Италии обвинила Россию в атаке ХАМАС на Израиль

Премьер-министр Италии обвинила Россию в атаке ХАМАС на Израиль

ХАМАС не стал бы нападать на Израиль в октябре 2023 года, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бендер Задунайский
Ее АннаЛена с Урсулой политике учат ?
Ответить
15 час.
Вячеслав Денисов
Удивительно, что все особи женского пола, занимавшие и занимающие руководящие должности в &quot;эуропе&quot; оказываются безмозглыми дурами!..  По ихнему, когда пиндосы вместе с эуропэйцами занимались бомбёжкой и разорением Югославии - это нормально, т.е &quot;по правилам&quot;?!!, Когда то же самое сотворили  с Ливией - это не нарушало международного законодательства?!! А когда скакуасы 8 лет бомбили и обстреливали Донбасс - это тоже нормально?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору