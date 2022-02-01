Подробно о главном

10 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Иметь чутьё очень хорошо, плохо в достижении целей проливать чужую кровь, а не свою ...«Путин никогда не...
  • Россиянин
    Этот Чегевара не из России вещает.Единственная дево...
  • Сергей Анисимов
    Весь Наваленный Пердеж В Гудок Вышел? ПРЭЛЭСТНО!!Гудков-младший не...

Жизнь в кредит | Кризис мировой финансовой системы | Экономика по-русски. 31.01.2022

Жизнь в кредит | Кризис мировой финансовой системы | Экономика по-русски. 31.01.2022

1. Кризис мировой финансовой системы.Почему у многих людей на западе сносит крышу. При очень низких ставках инвестиционный процесс [в реальный сектор] убыточен.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх