Жизнь в кредит | Кризис мировой финансовой системы | Экономика по-русски. 31.01.2022

1. Кризис мировой финансовой системы.Почему у многих людей на западе сносит крышу. При очень низких ставках инвестиционный процесс [в реальный сектор] убыточен.
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