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На пожарах в Крыму спасли и эвакуировали больше 30 человек

На пожарах в Крыму спасли и эвакуировали больше 30 человек

За период с 14 по 20 октября на пожарах в Крыму спасли и эвакуировали в общей сложности 32 человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

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