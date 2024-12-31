Вот казалось бы, ну что такого — 31 декабря, какие еще праздники, иди режь "Оливье" и все. Думаете, кроме Нового года, в ассортименте ничего нет? Как же! 🎉 День медитации о мире на всей планете – а ведь это отличная идея для начала дня 🎉 День всеобщего часа мира + День принятия решения – а что если всем нам прямо сейчас решить, что час мира будет длиться всегда-всегда? 🙏🏻 🎉 День троп, усыпанных конфетти и блестками + День шампанского: самое то для уходящего года 😊 А еще можно отметить японский праздник – День прощального кипячения чайника в году "Дзеуягама".