Шторм века обрушился на Крым, Херсон, Кубань и юг Украины

“Шторм века”, который, как говорят, бывает раз в 100 лет, обрушился на всё Черноморское побережье. Стихия бушует в Крыму, Краснодарском крае, Сочи, Херсонской области, а также и на Украине в Одессе и Николаевской областях.
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