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В Израиле отобрали оборудование журналистов агентства Associated Press

В Израиле отобрали оборудование журналистов агентства Associated Press

Израильские официальные лица 21 мая прервали репортаж журналистов американского агентства The Associated Press и отобрали у них оборудование, обвинив в нарушении запрета на работу катарского телеканала AI Jazerra.

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