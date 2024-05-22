В Израиле отобрали оборудование журналистов агентства Associated Press

Израильские официальные лица 21 мая прервали репортаж журналистов американского агентства The Associated Press и отобрали у них оборудование, обвинив в нарушении запрета на работу катарского телеканала AI Jazerra.
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