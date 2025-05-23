РФ объявила в международный розыск и заочно арестовала комбрига ВСУ Коробку

Константин Самарин

И толку? Наивно верить, что кто-то его выдаст, если даже он выедет с Украины. Надо не в розыск обьявлять таких сволочей, а отправлять на Украину специальные группы ликвидаторов. Украина уже давно перешла к практике диверсионных групп в России устраняя российских генералов, а где ответка?