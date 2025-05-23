РФ объявила в международный розыск и заочно арестовала комбрига ВСУ Коробку

Global Look Press/Svetlana Vozmilova Россия объявила в международный розыск и заочно арестовала командира 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Коробку по обвинению в терроризме, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы Хамовнический суда Москвы.
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