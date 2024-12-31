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Путин заслушал доклады руководства ВС России о ходе продвижения СВО

Глава пресс-службы лидера Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков проинформировал о том, что глава государства в вечерний период провёл совещание с руководством Генерального штаба и военачальниками Вооружённых сил державы.

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