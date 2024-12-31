Путин заслушал доклады руководства ВС России о ходе продвижения СВО

Глава пресс-службы лидера Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков проинформировал о том, что глава государства в вечерний период провёл совещание с руководством Генерального штаба и военачальниками Вооружённых сил державы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии