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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Литвин об ударе фаната ЦСКА: «Я искал зрелое лицо, чтобы несовершеннолетнего не #######. Моя мама была на стадионе, я отстаивал свое имя»

12 октября блогер ударил болельщика ЦСКА Маугли на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0).

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