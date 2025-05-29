В борьбе за Кубок Стэнли осталось пять российских хоккеистов

Стало известно, сколько россиян продолжают борьбу за Кубок Стэнли. В списке — голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов («Флорида Пантерз»), нападающий Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин («Даллас Старз»).
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