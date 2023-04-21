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Российские фермеры призывают увеличить субсидии на зерно и молоко, чтобы избежать массового банкротства мелких хозяйств

Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение вопросов по подготовке доклада Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей 2023 по разделу «Сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции» заявил общественный омбудсмен по вопросам сельского хозяйства, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников.

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